Россиянам рассказали, сколько в 2024 году стоит аренда дачи с бассейном

Стоимость аренды загородного жилья с бассейном в России в 2024 году начинается от 4 тысяч рублей за ночь. Дом по такой цене в начале мая можно было снять в Алтайском крае. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Авито Путешествия».

Недорого съем дачи с бассейном обойдется в Бурятии (4,5 тыс. рублей за ночь), Республике Алтай (5 тыс. рублей), Новгородской и Оренбургской областях (по 6 тыс. рублей).

Самые высокие цены на подобные объекты — в Камчатском крае. Там за суточную аренду жилья придется заплатить в среднем 22 тыс. рублей. Аренда загородного дома с бассейном в Московской области обойдется примерно в 20 тыс. рублей за ночь.

В среднем по России цены на посуточную аренду загородного жилья с бассейнами за год выросли незначительно — с 9 до 10 тыс. рублей.

По данным ВЦИОМ, сегодня у каждого второго россиянина есть дача или земельный участок. При этом за последние 10 лет число владельцев загородного жилья с возможностью проживания в течение всего года выросло более чем в три раза, до 25% с 8% в 2014-м.

Ранее россияне описали загородный дом мечты.