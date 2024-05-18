Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, сколько в 2024 году стоит аренда дачи с бассейном

«Авито Путешествия»: снять дачу с бассейном можно от 4 тысяч рублей за ночь

close
100%
Shutterstock/FOTODOM

Стоимость аренды загородного жилья с бассейном в России в 2024 году начинается от 4 тысяч рублей за ночь. Дом по такой цене в начале мая можно было снять в Алтайском крае. Об этом «Газете.Ru» рассказали в сервисе «Авито Путешествия».

Недорого съем дачи с бассейном обойдется в Бурятии (4,5 тыс. рублей за ночь), Республике Алтай (5 тыс. рублей), Новгородской и Оренбургской областях (по 6 тыс. рублей).

Самые высокие цены на подобные объекты — в Камчатском крае. Там за суточную аренду жилья придется заплатить в среднем 22 тыс. рублей. Аренда загородного дома с бассейном в Московской области обойдется примерно в 20 тыс. рублей за ночь.

В среднем по России цены на посуточную аренду загородного жилья с бассейнами за год выросли незначительно — с 9 до 10 тыс. рублей.

По данным ВЦИОМ, сегодня у каждого второго россиянина есть дача или земельный участок. При этом за последние 10 лет число владельцев загородного жилья с возможностью проживания в течение всего года выросло более чем в три раза, до 25% с 8% в 2014-м.

Ранее россияне описали загородный дом мечты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами