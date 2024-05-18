Неизвестные накачали наркотиками и изнасиловали пассажирку поезда

Жительница индийского штата Мадхья-Прадеш подверглась групповому изнасилованию в поезде. Об этом сообщает Times of India.

Молодая женщина ехала в поезде в Мумбаи. Она познакомилась с двумя попутчиками, новые знакомые предложили ей напиток. Когда пассажирке стало плохо, мужчины изнасиловали ее. Пострадавшая не могла оказать сопротивление.

Женщина вышла на ближайшей станции, в полицию она обратилась спустя месяц. По словам пострадавшей, в напиток ей подмешали наркотическое средство. От медицинского освидетельствования женщина отказалась, полицейские проверили данные всех пассажиров, но не смогли установить личности предполагаемых насильников, поскольку записи с камер видеонаблюдения в поезде были удалены.

До этого сообщалось, что военнослужащий британских войск напал на туристку в номере отеля на острове Майорка и изнасиловал. Он познакомился с 21-летней туристкой из Великобритании. Военный провожал новую знакомую, набросился на нее в номере гостиницы и надругался. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию, девушка рассказала, что мужчина был агрессивен и разорвал на ней платье. Злоумышленника задержали в аэропорту, он заключен под стражу.

Ранее туристка дважды подверглась изнасилованию на популярном курорте.