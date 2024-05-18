Мужчина с ножом похитил женщину с ребенком из торгового центра

В Мельбурне неизвестный мужчина похитил мать с ребенком с парковки торгового центра и заставил женщину купить ему дорогостоящие гаджеты. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел в Мельбурне возле торгового центра Stud Park, молодая женщина с ребенком шла к машине, когда к ней неожиданно подбежал незнакомец. Мужчина, угрожая ножом, заставил семью сесть в машину и потребовал у австралийки деньги.

Затем злоумышленник приставил нож к горлу ребенка и заставил австралийку поехать в другой торговый центр и купить ему несколько ноутбуков. Напуганная мать выполнила все требования преступника, после чего мужчина отпустил мальчика и скрылся.

Австралийка обратилась в полицию, личность злоумышленника пока не удалось установить.

До этого сообщалось, что ограбивший банк мужчина вышел из тюрьмы и повторно ограбил этот же банк. Джон Типтон отсидел два года в тюрьме за ограбление банка. Оказавшись на свободе, американец снова пришел в этот же банк, сообщив, что у него оружие. После этого он потребовал отдать ему все наличные из кассы и вышел на улицу. Приехавшие на место преступления полицейские смогли быстро найти вора по камерам. Американец был взят под стражу, теперь ему грозит пожизненное заключение.

Ранее россиянин выпрыгнул в окно, чтобы догнать грабителя.