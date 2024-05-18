В Китае начались продажи седана Lynk&Co 07 EM-P

Принадлежащий китайскому автоконцерну Geely бренд Lynk&Co начал продажи седана 07 EM-P. Об этом сообщает carnewschina.com.

Автомобиль получил безрамочные двери и двухсекционные фары, а также дневные ходовые огни Y-образной формы. Скругленная передняя часть кузова обеспечивает снижение коэффициента лобового аэродинамического сопротивления. Lynk & Co 07 EM-P оснащен 12,3-дюймовой приборной панелью с жидкокристаллическим экраном и 15,4-дюймовым центральным монитором.

Длина седана — 4827 мм, колесная база — 2843 мм. Lynk&Co 07 снабжен гибридной силовой установкой с увеличенным запасом хода на основе турбомотора 1.5 л. мощностью 163 л.с. Запас хода на электротяге достигает 102 км, а общий запас хода — 1400 км. Максимальная скорость составляет 190 км/ч.

В Китае автомобиль предлагается от 169,8 тыс. юаней (2,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что китайская корпорация планирует начать выпуск автомобилей в Северной Осетии.