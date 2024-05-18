Володин высказался о запрете вещания российских СМИ в ЕС

Запрет вещания агентства РИА Новости, газеты «Известия» и «Российской газеты» в Евросоюзе отражает желание Брюсселя закрыть доступ к достоверной информации для граждан европейских стран. Так в своем Telegram-канале спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение Совета ЕС закрыть вещание упомянутых российских медиа.

«Решение о запрете вещания — это не что иное, как желание закрыть доступ к объективной и достоверной информации жителям европейских стран», — подчеркнул Володин.

По его мнению, Брюссель говорит о свободе слова, однако фактически ее не терпит. Это говорит о том, что политика двойных стандартов Запада стала неотъемлемой частью деятельности европейских институтов.

В ЕС фактически ввели цензуру, стремясь обмануть жителей европейских стран, закрыв им доступ к правдивой информации, добавил Володин.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва смотрит на введение Евросоюзом запрета вещания российских СМИ как продолжение политической цензуры.

Ранее сообщалось, что с 18 мая в ЕС запретят вещание «Известий» и РИА Новости.