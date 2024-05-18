«Зенит» хочет продлить контракт с одним из своих голкиперов

Петербургский «Зенит» хочет продлить трудовое соглашение с российским голкипером команды Михаилом Кержаковым. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По информации СМИ, в петербургской команде не хотят экстренно выходить на рынок в поисках вратаря в случае ухода 37-летнего голкипера. Действующий контракт Кержакова с сине-бело-голубыми истекает летом этого года.

В текущем сезоне Кержаков провел за петербургскую команду 23 матча во всех турнирах, в дести из которых сохранил свои ворота в неприкосновенности. Всего за это время он пропустил 19 мячей.

«Зенит» за два тура до конца Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 51 очко. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера национального первенства — московского «Динамо».

В 29-м туре чемпионата России петербургская команда сразится на выезде с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Заключительный матч РПЛ «Зенит» проведет на домашнем поле с «Ростовом» — 25 мая, игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» может вернуть своего бывшего вратаря.