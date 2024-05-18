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Беременная женщина едва не лишилась ноги после укуса ядовитого паука

Mirror: нога беременной жительницы Бразилии начала гнить после укуса паука

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Depositphotos

Молодая жительница Бразилии столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем после укуса паука, нога женщины начала гнить. Об этом сообщает Mirror.

Беременная бразильянка убиралась дома, когда почувствовала резкую боль в ноге. Она заметила на коже следы укуса и сначала не придала этому значения. Спустя несколько дней состояние женщины ухудшилось. Она обратилась за медицинской помощью.

Врач выписал ей антибиотики и отпустил на амбулаторное лечение, однако препараты не помогли. В месте укуса начался некроз тканей, женщину экстренно госпитализировали.

«Я не могла ходить. У меня также началась аллергическая реакция по всему телу. Моя кожа зудела и краснела. Они сделали анализ крови и обнаружили в моей крови яд, который повлиял на свертываемость крови и началось отмирание тканей, я могла потерять ногу», — рассказала бразильянка.

Укус паука не повлиял на будущего ребенка. Спустя несколько недель 29-летняя женщина родила здоровую дочь. Врачи установили, что бразильянку укусил коричневый паук-отшельник, его укусы способны вызвать омертвение тканей.

Ранее школьница выжила после укуса ядовитого паука.

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