Бербок высказалась о ситуации под Харьковом для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок назвала сложившуюся для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию на Харьковском направлении «весьма драматичной». Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau.

«Ситуация вокруг второго по величине украинского города «весьма драматична»», — пишет издание, ссылаясь на главу МИД ФРГ, которая сделала свое заявление в кулуарах встречи министров иностранных дел Совета Европы в Страсбурге.

С учетом сложной для Украины ситуации под Харьковом Бербок призвала западные страны предоставлять Киеву больше дальнобойного оружия.

До этого испанская газета El Pais отмечала, что Украину ожидают «критические часы» на фоне ряда проблем украинской армии и наступления ВС РФ на Харьковском направлении.

Как отмечалось в материале, украинский конфликт вошел в новую фазу с началом наступления ВС РФ на Харьковском направлении в мае. На фоне продвижения российских войск вглубь территории Украины ВСУ испытывают острую нехватку личного состава и боеприпасов, несмотря на выделенную США многомиллиардную помощь Киеву, добавляется в сообщении.

Ранее Киев попросил США снять ограничения на использование оружия против целей в РФ.