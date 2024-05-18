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В Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

МВД: в Красноярске завели уголовное дело после драки футболистов «Енисея»

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Телеграм-канал «112-Красноярск»

В Красноярске возбуждено уголовное дело после конфликта с участием футболистов «Енисея» Владимира Хозина, Вячеслава Бардыбахина и Андрея Окладникова. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Красноярскому краю.

«Сотрудниками полиции была проведена проверка. По факту происшествия дознавателями возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трех лет лишения свободы», — указано в сообщении.

Как сообщил Telegram-канал «Красноярск 112», футболисты во время отдыха на базе слушали громко музыку и нарушали правила поведения. Кроме того, они в штыки приняли сделанное им замечание и устроили драку с отчимом женщины, рассказавшей об инциденте. В избиении участвовали Бардыбахин и Хозин, а пришедший на выручку партнерам Окладников угрожал женщине связями.

По словам потерпевшей, разбушевавшихся футболистов не смогли утихомирить даже вызванные администрацией базы росгвардейцы, а в полицию в итоге было подано пять заявлений.

По итогам инцидента на Хозина был составлен протокол за мелкое хулиганство. Сам футболист рассказал, что инициаторами конфликта выступили не футболисты, а после драки у них вымогали деньги.

Ранее «Енисей» принял решение по участвовавшим в драке футболистам клуба.

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