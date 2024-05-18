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Гросси анонсировал свой визит на Украину

Глава МАГАТЭ Гросси планирует вновь посетить Украину после визита в Россию в мае

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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что после предстоящего в мая визита в Россию собирается посетить Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не исключаю возможности снова поехать на Украину. Но после России», — сказал глава МАГАТЭ.

До этого Гросси поделился планами приехать в РФ, чтобы обсудить с российской стороной технические аспекты вокруг Запорожской АЭС.

Накануне гендиректор агентства оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС.

До этого сообщалось, что российские военные совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение очередной ротации наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожской атомной электростанции.

Ранее в МАГАТЭ назвали непредсказуемой ситуацию на Запорожской АЭС.

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