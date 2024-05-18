Глава МАГАТЭ заявил, что намерен в мае посетить Россию

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью РИА Новости заявил, что планирует в мае посетить Россию, в том числе Калининград, чтобы обсудить технические аспекты вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

«Возможно, это будет ближе к концу месяца. И тогда, надеюсь, мне удастся провести еще один раунд технических переговоров», — ответил он на вопрос о планах посетить Россию.

Гросси добавил, что в ходе визита может посетить Калининград. По его словам, он планирует обсудить с российской стороной ситуацию с безопасностью АЭС.

Он уточнил, что обсуждаться будут темы технического характера и, «скорее всего», в ходе этих обсуждений Россию будет представлять глава «Росатома» Алексей Лихачев. При этом он уточнил, что не ожидает в ходе ближайшего визита в Россию встреч с руководством страны, но не исключил, что такие планы появятся позже.

В марте глава МАГАТЭ провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Гросси оценил сотрудничество России и МАГАТЭ по Запорожской АЭС.