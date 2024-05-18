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На Украине предложили освободить заключенных на подконтрольных России территориях

В Раде выступили за освобождение заключенных на подконтрольных РФ территориях

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

На Украине предложили освободить заключенных, находящихся в тюрьмах на подконтрольных России территориях. С такой инициативой выступили депутаты Верховной рады от фракции «Слуга народа», сообщает украинское издание «Страна.ua».

Документ предполагает внесение изменений в Уголовный кодекс страны. В частности, они коснутся освобождения из-под стражи осужденных, не отбывших в установленном законом порядке «назначенное приговором суда наказание». Под амнистию не попадут только приговоренные к пожизненному лишению свободы и те, кто попал в тюрьму за подрыв основ нацбезопасности Украины.

В субботу, 18 мая, закон о новых правилах мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) вступил в силу. Долгожданная демобилизация для солдат ВСУ законом не предусмотрена. В минобороны Украины уже заявили, что теперь «приходит конец» той спокойной жизни, которой ранее жила часть населения страны. В числе других в законе прописан запрет управлять автомобилем за неявку в военкомат, ограничение консульских услуг для военнообязанных граждан Украины.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине.

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