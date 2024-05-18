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Российские военные отразили контратаки ВСУ в Харьковской области

Группировка войск РФ «Север» отразила десять атак ВСУ в Харьковской области

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Виталий Аньков/РИА Новости

Российские военнослужащие группировки войск «Север» продвинулись в глубину обороны Вооруженных сил Украины, нанесли им поражение и отразили 10 контратак противника в Харьковской области. Об этом сообщил в интервью РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Север» Сергей Зыбинский.

Поражение военнослужащим и технике ВСУ было нанесено на территориях населенных пунктов Революционное, Нескучное, Веселое и Липцы. Атаки были отражены в районах Волчанска и Глубокого.

Зыбинский уточнил, что украинские войска лишились до 190 военнослужащих, а также боевой бронированной машины, боевой машины ракетной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установки Archer шведского производства, 155-миллиметровой САУ «Богдана» и 155-миллиметровой гаубицы М777.

Накануне министерство обороны РФ сообщало, что российские военные в течение недели взяли под контроль 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое и Красное.

Ранее боец ВСУ рассказал о потере 43 сослуживцев за три дня.

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