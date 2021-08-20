Меркель возложила цветы к Могиле неизвестного солдата в Александровском саду

Немецкий канцлер Ангела Меркель во время визита в Москву возложила цветы к Могиле неизвестного солдата. Об этом сообщает РИА «Новости».

У стен Кремля лидера ФРГ встречал почетный караул, траурный венок был украшен лентами в цветах немецкого флага. После возложения цветов состоялась минута молчания, затем оркестр исполнил гимн Германии.

После церемонии Меркель направилась в Кремль на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Это будет ее последний визит в Москву в качестве канцлера Германии.

В предыдущий раз Путин и Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе беседы планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В правительстве Германии уточняли, что ситуация в Афганистане, вероятно, станет одной из центральных тем переговоров.