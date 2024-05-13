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Белоусов прибыл в Совфед

Кандидат на пост главы МО Белоусов прибыл в Совфед и прошел в зал консультаций

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Кандидат на пост главы министерства обороны Российской Федерации Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Белоусов в сопровождении спикера Совфеда Валентины Матвиенко прошел в зал консультаций.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Комментируя назначение Белоусова, пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.

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