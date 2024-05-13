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Город Краснодон в ЛНР попал под обстрел ВСУ, произошел пожар

Пасечник: в Краснодоне после обстрела ВСУ произошел пожар, дорога перекрыта

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Алексей Майшев/РИА Новости

Город Краснодон в ЛНР попал под обстрел Вооруженных сил Украины, в результате него начался пожар. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

На месте работают службы МЧС. Принимаются меры по эвакуации людей. По предварительным данным, пострадали четыре человека. Информация о разрушениях уточняется.

Дорога в город Краснодон перекрыта, проехать можно по объездной трассе: город Молодогвардейск — поселок Таловое — село Верхнешевыревка — город Краснодон.

По данным эксперта Андрея Марочко, передает ТАСС, для удара по городу ВСУ, предварительно, использовали не менее трех дальнобойных ракет ATACMS.

До этого сообщалось, что город Стаханов в ЛНР в ночь на 11 мая попал под обстрел украинской армии, в результате него повреждения получил детский парк аттракционов.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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