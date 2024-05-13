Власти Харькова признали продвижение ВС РФ

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов признал расширение линии фронта в регионе. Об этом он заявил в интервью британскому изданию Sky News.

«По сути, линия фронта расширяется, и противник наступает с многочисленных направлений», — сказал он.

Синегубов назвал причиной неудач Вооруженных сил Украины (ВСУ) задержку поставок западных вооружений. По его словам, Украина стала уязвимой из-за таких задержек.

«Мы это ощущаем, и наши солдаты на поле боя ощущают это. Мы проводили оборонительные операции в течение шести месяцев, ожидая прибытия военной помощи. И, конечно, противник превосходит нас по количеству вооружений», — добавил Синегубов.

До этого генштаб ВСУ назвал сложной оперативную обстановку на Харьковском направлении.

12 мая в Минобороны РФ заявили, что взяли под контроль еще четыре села в Харьковской области — Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Накануне ведомство сообщило, что ВС РФ заняли села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Главком ВСУ Александр Сырский признал, что обстановка в Харьковской области на этой неделе существенно обострилась. А президент Украины Владимир Зеленский назвал «чрезвычайно сложной» ситуацию под Волчанском.

Ранее на Западе назвали цели ВС РФ под Харьковом.