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В Подмосковье врачи спасли женщину с застрявшим кусочком шашлыка в пищеводе

В Подмосковье женщина попала в больницу, плохо прожевав кусочек шашлыка

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Shutterstock

Жительница Подмосковья попала в больницу после шашлыка с друзьями. Об этом сообщает минздрав региона.

Инцидент произошел в Сергиевом Посаде. По данным источника, вместе со знакомыми россиянка приготовила мясо и попробовала его, но в какой-то момент поняла, что не может прожевать кусок, поэтому проглотила его.

В результате мясо застряло у женщины в пищеводе. Медики оперативно приехали на вызов и направили пациентку в больницу. Там специалисты смогли протолкнуть кусок еды в желудок. После манипуляции у женщины улучшилось дыхание.

«Если бы шашлык застрял не в пищеводе, а в трахее, последствия были бы печальными», – поделились в ведомстве.

Госпитализация женщине не понадобилась. После вмешательства пациентке дали рекомендации и отпустили домой.

До этого в Саратовской области в больницу доставили ребенка с семечками в бронхах. Выяснилось, что родители оставили на столе пакет с лакомством и ушли. Мальчик сам дотянулся до них и съел вместе с шелухой.

Ранее в Петербурге врачам пришлось вскрывать гортань ребенку, чтобы извлечь деталь от игрушки.

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