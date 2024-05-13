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Пострадавшего ребенка из Белгорода доставили в Москву

Пострадавший в Белгороде ребенок удовлетворительно перенес отправку в Москву

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news.ru/Global Look Press

Пострадавший при обстреле Белгорода ребенок удовлетворительно перенес отправку в Москву. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ.

Ребенка доставили в столицу на вертолете в сопровождении бригады реаниматологов Московского территориального центра медицины катастроф. Врач-анестезиолог-реаниматолог подтвердил, что ребенок перенес перевозку удовлетворительно.

Врачи оценили состояние ребенка как тяжелое из-за минно-взрывной травмы, ожогов верхних дыхательных путей и мягких тканей головы. Сейчас мальчик находится на искусственной вентиляции легких.

Накануне подъезд многоквартирного жилого дома в Белгороде обрушился с 1-го по 10-й этаж из-за попадания украинского снаряда. В подъезде было 40 квартир. Момент прилета попал на видео. Сохраняется угроза обрушения оставшейся части строения.

Под завалами многоэтажки могут оставаться люди. После случившегося стало известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые раненые в крайне тяжелом состоянии. Спасти удалось не всех.

В ходе разбора завалов на сотрудников МЧС упала крыша обрушившегося подъезда. Пострадали три спасателя.

Подробнее о трагедии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее папа Римский отреагировал на удар по Белгороду.

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Обрушение дома в Белгороде
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