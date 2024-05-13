В США назвали «интересным шагом» назначение Белоусова министром обороны РФ

Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России «интересным шагом», его слова передает CNN.

«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», — заявил Эспер.

По мнению экс-шефа Пентагона, главным аргументом Москвы в вопросе перестановок в военном ведомстве стало движение к военной экономике.

До этого телеканал Sky News связал кадровые перестановки в министерстве обороны России с практической целью по «обеспечению максимально эффективной работы» военно-промышленного комплекса страны. В материале отмечается, что преемник Сергея Шойгу «является экономистом», таким образом Кремль хочет «усиления контроля над расходами на оборону, которые достигли 6,6% ВВП».

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.