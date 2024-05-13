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В США назвали «интересным шагом» назначение Белоусова министром обороны РФ

Экс-шеф Пентагона Эспер счел назначение Белоусова главой МО РФ интересным шагом

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Бывший глава Пентагона Марк Эспер назвал назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны России «интересным шагом», его слова передает CNN.

«Я уверен, мы узнаем больше в ближайшее время. Это важный и интересный шаг», — заявил Эспер.

По мнению экс-шефа Пентагона, главным аргументом Москвы в вопросе перестановок в военном ведомстве стало движение к военной экономике.

До этого телеканал Sky News связал кадровые перестановки в министерстве обороны России с практической целью по «обеспечению максимально эффективной работы» военно-промышленного комплекса страны. В материале отмечается, что преемник Сергея Шойгу «является экономистом», таким образом Кремль хочет «усиления контроля над расходами на оборону, которые достигли 6,6% ВВП».

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.

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