Мамаев объяснил, чем крут Карпин

Бывший полузащитник «Ростова» и сборной России Павел Мамаев в интервью «Чемпионату» заявил, что считает Валерия Карпина сильнейшим тренером в своей карьере.

По его мнению, 55-летний специалист по праву обладает позитивной репутацией.

«Он очень открытый и прямой, без подлости. Умеет находить подход к каждому специалисту — я с таким, пожалуй, столкнулся в первый раз в карьере. Все его уважают и все за него бьются», — заявил Мамаев.

В 28-м туре РПЛ «Ростов» играл против «Рубина». Встреча завершилась победой казанского клуба со счетом 3:1. После этой победы «Рубин» поднялся на шестую строчку в турнирной таблице национального первенства. В активе команды 41 очко. «Ростов» идет на восьмой позиции, набрав за 28 туров 40 очков.

В следующем туре казанская команда на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 19 мая, стартовый свисток прозвучит в 14:15 по московскому времени. «Ростов» дома в тот же день примет калининградскую «Балтику», их матч начнется в 16:15 по московскому времени.

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