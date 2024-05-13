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Экс-сотрудника «Яндекса» задержали по подозрению в госизмене

Экс-сотрудника «Яндекса» задержали за госизмену в виде финансирования ВС Украины

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ФСБ РФ/Телеграм-канал «РИА Новости»

Сотрудники ФСБ задержали экс-сотрудника «Яндекса» по подозрению в госизмене в виде финансирования Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили РИА Новости в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчину задержали в Нижегородской области. Установлено, что после начала спецоперации он переводил деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.

Сам задержанный рассказал, что относится к власти негативно. Он пояснил, что переводил деньги украинскому фонду «Вернись живым», который собирает средства на помощь ВСУ.

До этого ФСБ задержала жителя Приморья по подозрению в шпионаже в интересах Украины. По версии ФСБ, он собирал данные о военных объектах края для ГУР Украины. На камеру он признал свою вину. По словам источника РИА Новости, он никак не связан с ВС РФ, а «на военную разведку Украины вышел по собственной инициативе под воздействием их пропаганды».

Ранее российского школьника задержали за съемку видео для ВСУ.

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