Россияне подняли автобус ради спасения пешехода в Петербурге и попали на видео

В Девяткино люди решили самостоятельно поднять микроавтобус, чтобы спасти сбитого им пешехода. Кадры произошедшего опубликовали в Telegram-канале «Девяткино online».

По предварительным данным, мужчина попал под колеса белого микроавтобуса марки Hyundai на пешеходном переходе. Более 10 человек, включая женщин, принялись поднимать транспорт, чтобы достать пострадавшего. Он находился в сознании и предложил вытащить его за ноги. Мужчину госпитализировали.

До этого в Иркутской области два автомобиля полностью сгорели после ДТП на трассе. От удара бензобак одной из машин получил пробоину, топливо вытекло и загорелось. Два человека, которые ехали в другой машине, госпитализированы. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что стоящий у дорожного ограждения автомобиль был полностью охвачен огнем. На другую машину пламя распространилось позже.

Ранее под Псковом двое взрослых и ребенок попали в больницу после ДТП с лосем.