В Нижнем Новгороде эвакуируют жителей горящей многоэтажки

Спасатели эвакуировали 15 человек из горящего многоэтажного дома в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС РФ.

По данным ведомства, среди эвакуированных шесть детей. Огонь распространился на 19 кв. м. Пламя тушили 33 специалиста, были задействованы 9 единиц техники.

«Загорелся один из балконов многоэтажки. Пострадали 4 человека, из них 3 ребенка, — все переданы врачам», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной возгорания стала детская шалость.

До этого в торговом центре в Варшаве произошел сильный пожар, горожан просили оставаться дома и закрыть окна. Государственная пожарная стража сообщала, что ликвидацией пожара занимались несколько десятков расчетов спасателей, включая специальную химико-экологическую группу. Информации о пострадавших не поступало.

Позже пожар в варшавском ТЦ удалось локализовать.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.