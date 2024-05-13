Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Голубев назвал возможную причину взрыва дома в Ростовской области

Голубев: дом в поселке Лиховском мог разрушить взрыв бытового газа

close
100%
«Василий Голубев»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Василий Голубев»

Возможной причиной разрушения дома в поселке Лиховском в Ростовской области мог стать взрыв газовоздушной смеси. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«По результатам обследования места взрыва кинологами признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси», — сообщил глава области.

По словам Голубева, расследования случившегося продолжается.

Взрыв в частном доме в Лиховском произошел утром 13 мая. По словам главы региона, инцидент случился около 10:00. В результате взрыва оказался разрушен частный дом, обошлось без летальных случаев, но двух местных жителей доставили в больницу с травмами. Информация об их состоянии уточняется.

До этого стало известно, что спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Белгороде. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 17 человек.

Ранее сообщалось о пожаре на электроподстанции в Липецкой области, где упал беспилотник.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами