Голубев назвал возможную причину взрыва дома в Ростовской области

Возможной причиной разрушения дома в поселке Лиховском в Ростовской области мог стать взрыв газовоздушной смеси. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Василий Голубев.

«По результатам обследования места взрыва кинологами признаков взрывчатых веществ не обнаружено, рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси», — сообщил глава области.

По словам Голубева, расследования случившегося продолжается.

Взрыв в частном доме в Лиховском произошел утром 13 мая. По словам главы региона, инцидент случился около 10:00. В результате взрыва оказался разрушен частный дом, обошлось без летальных случаев, но двух местных жителей доставили в больницу с травмами. Информация об их состоянии уточняется.

До этого стало известно, что спасатели завершили работы на месте обрушения дома в Белгороде. Сотрудникам экстренных служб удалось спасти из-под завалов 17 человек.

Ранее сообщалось о пожаре на электроподстанции в Липецкой области, где упал беспилотник.