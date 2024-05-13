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Новак назвал рост производительности труда ключом к росту экономики РФ

Новак: повышение производительности критично для вхождения РФ в топ-4 экономик

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Александр Астафьев/РИА Новости

Рост производительности труда является ключевым условием для вхождения России в число четырех крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Такую точку зрения озвучил кандидат на должность вице-премьера Александр Новак, выступая в Государственной думе, передает ТАСС.

«Мое мнение, что рост производительности труда – это ключевое условие достижения тех целей и задач, которые поставил президент, по вхождению в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности», — заявил Новак.

Он пояснил, что повышение производительности напрямую связано с такими вопросами, как рост эффективности производства, внедрение передовых технологий, подготовка квалифицированных кадров и другие меры.

До этого кандидат на должность министра экономики Максим Решетников рассказал , что в России планируют расширить понятие частной собственности в экономике путем передачи бизнесу неэффективно управляемых государственных активов.

Ранее Силуанов посчитал реалистичной приватизацию «Дом.РФ» через IPO.

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