Беспилотник сбит над российским регионом

Беспилотный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины сбит над территорией Белгородской области. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Попытка украинских войск совершить террористическую атаку на российские объекты с применением дрона была пресечена около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо до этого сообщил, что российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 32 наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли отравляющие вещества против гражданских.