Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Беспилотник сбит над российским регионом

МО РФ: силы ПВО сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Беспилотный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины сбит над территорией Белгородской области. Об этом заявило Министерство обороны Российской Федерации.

Попытка украинских войск совершить террористическую атаку на российские объекты с применением дрона была пресечена около 12:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — уточнили в оборонном ведомстве.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо до этого сообщил, что российская группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 32 наблюдательных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее сообщалось, что ВСУ применяли отравляющие вещества против гражданских.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами