Правнучка Чкалова объявлена в розыск

Министерство внутренних дел Российской Федерации объявило в розыск активистку Дарью Богданову, которая является правнучкой советского летчика Валерия Чкалова.

Соответствующая информация появилась в базе розыска МВД.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — говорится в карточке в розыскной базе.

В апреле Telegram-канал Shot сообщал, что Богдановой грозит в России семь лет колонии за резкие высказывания о специальной военной операции на Украине.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности... с использованием... сети «Интернет»).

В январе 2024 года Богданова заявила о необходимости ударить по Москве ядерным оружием «для завершения конфликта».

Правнучка Чкалова, являющаяся гражданкой Израиля, призналась, что ее не волнуют люди, которые могут пострадать из-за ядерного взрыва. Она добавила, что ей безразличны ее бабушка и мать.

Ранее в семье Чкаловых осудили родственницу после слов о ядерном ударе по Москве.