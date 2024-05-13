Дефицит бюджета России за первый квартал года составил 1,4 трлн рублей

Дефицит бюджета РФ за январь — апрель предварительно составил 1,484 трлн рублей. Об этом сообщается на сайте Минфина.

Отмечается, что доходы российского бюджета за отчетный период составили 11,684 трлн рублей, что на 50,1% больше, чем годом ранее. Расходы увеличились на 21,5% — до 13,168 трлн рублей.

До этого в Минфине сообщили, что российский бюджет за январь — апрель 2024 года получил 4,2 трлн рублей нефтегазовых доходов, что на 82,2% больше, чем за аналогичный период в 2023 году.

Такой рост объяснили повышением экспортных цен на российскую нефть и единовременным поступлением доплаты по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) за четвертый квартал прошлого года. Эта выплата связана с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье.

Незадолго до этого исполняющий обязанности главы Минфина РФ Антон Силуанов также заявлял на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), что министерство финансов РФ намерено в середине мая обсудить с бизнесом конкретные предложения по корректировке налоговой системы.

Ранее Минфин предложил оптимизацию правил расходования бюджета.