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Виктория Абрамченко поблагодарила коллег за работу

Уходящая с поста вице-премьера России Абрамченко поблагодарила коллег за работу

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Временно исполняющая обязанности вице-премьера Виктория Абрамченко объявила о завершении работы в должности и поблагодарила коллег за совместную деятельность. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Telegram-канале.

Абрамченко курировала вопросы экологического надзора и агропромышленности. Она отметила, что за четыре года в области экологии в России было сделано невозможное, а решение вопросов экологического благополучия стало необходимым условием для обеспечения достойной и здоровой жизни.

Чиновник также выразила благодарность тем, кто не побоялся слов «мусорная реформа». Она обратила внимание на успехи в работе по сохранению уникальных водных объектов и организации лесовосстановления.

Викторию Абрамченко назначили на должность вице-премьера в 2020 году. Она отвечала на работу в сфере природопользования и охраны окружающей среды, сельского и лесного хозяйств, рыболовства.

11 мая премьер-министр России Михаил Мишустин внес на рассмотрение Государственной думы новый состав правительства страны. Абрамченко заменит Дмитрий Патрушев, ранее занимавший должность министра сельского хозяйства.

Ранее в Совфеде положительно оценили предложение кандидатуры Лаврова на пост главы МИД.

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