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Военный эксперт назвал сильные стороны Белоусова на посту главы МО РФ

Военный эксперт Михайлов: приход Белоусова в МО РФ изменит армию к лучшему

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Александр Астафьев/РИА Новости

Назначение Андрея Белоусова на должность министра обороны РФ способно изменить российскую армию в лучшую сторону. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог, военный эксперт Евгений Михайлов.

«Это действительно изменит расклады, в том числе будет иметь прямое влияние на правительство, на строительный комплекс и всех, кто завязан с министерством обороны. <...> Я думаю, что ему будут даны большие полномочия на смену всему, что происходило в Минобороны, на принятие решений. Путин просто так не назначает людей, тем более на такую должность», — сказал Михайлов.

Эксперт подчеркнул, что Белоусов является патриотом, способным принимать решения и слушать профессионалов.

12 мая президент России Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны РФ.

Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций и для максимально оперативного внедрения средств.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника президента Владимира Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства РФ, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Ранее аналитик оценил главные качества Белоусова.

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