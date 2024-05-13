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Мать двоих детей похудела на 39 килограммов за два года после обидного замечания попутчика

В Великобритании женщина похудела на 39 кг после замечания попутчика в самолете

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Toby Melville/Reuters

В Великобритании 47-летняя женщина похудела на 39 килограммов за два года. Впервые о лишнем весе британка задумалась во время авиарейса после обидного замечания соседа по креслу. Историю женщина рассказала изданию The Mirror.

По словам Ди Учунджю (Dee Ucuncu), в 2019 году во время посадки на рейс ей досталось место в середине ряда. Это не понравилось ее попутчику, которому досталось место у окна: он подозвал члена экипажа и заявил, что «не желает сидеть рядом с толстым человеком, который занимает не только свое, но и его место». После этого случая собеседница издания всерьез задумалась о контроле веса.

«Это был самый неловкий момент за всю мою жизнь. Никто никогда раньше не комментировал мои формы, хотя я всегда знала о своей проблемой. Какой бы неприятной та ни была, это то, что было мне необходимо», — отметила британка.

На тот момент ее вес составлял 108 килограммов. Она отметила, что с трудом могла пройти 100 метров и испытывала головокружение, когда стояла слишком долго. Лишние килограммы мать двоих детей набрала из-за привычки питаться фастфудом, а также постоянного стресса, связанным с воспитанием сына, у которого диагностированы синдром дефицита внимания и гиперактивности, а также диспраксия.

Пусть к оздоровлению женщина начала с формирования привычки проходить в день по 800 метров. Также британка скорректировала свой рацион, заменив полуфабрикаты на свежие продукты. Теперь женщина готовит еду сама, стараясь избегать фаст-фуд.

Таким образом за пару лет мать двоих детей избавилась от 39 килограммов.

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