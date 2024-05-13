Экс-невеста Егора Крида раскрыла имя новорожденного сына

Звезда шоу «Холостяк» Дарья Клюкина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что решила назвать новорожденного сына Александром.

В 2018 году Егор Крид стал героем шоу «Холостяк», в финале которого выбрал Дарью Клюкину. Однако пара вскоре рассталась. В интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом) Крид рассказывал, что причиной разрыва с девушкой стало то, что она предпочла популярность, а не отношения с артистом.

В 2019 году Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж за 39-летнего топ-менеджера медиахолдинга Владимира Чопова. Свадебная церемония прошла в Италии. Девушка также рассказала, что, помимо основного торжества, пара запланировала путешествие по стране.

«Место выбирали долго и в итоге остановились на Италии, забронировали очень красивую виллу на озере Комо. Да, среди гостей действительно будут только близкие. В списке артистов значатся Дима Билан и Кети Топурия. Кстати, и Даша не останется в стороне — тоже споет!» — рассказывала подруга девушки перед свадьбой.

Ранее Мария Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Николаем Фоменко.