Бывший координатор «Штаба Навального» попросила Путина о помиловании

Экс-координатор уфимского «Штаба Навального» (организация запрещена в России) Лилия Чанышева подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT>.

В своем письме осужденная указала, что вышла из состава руководителей ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), а с 2021 года перестала заниматься общественно-политической деятельностью.

По ее словам, она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. Чанышева отсидела 3,5 года и просит главу государства освободить ее от отбытия оставшегося срока. Она ссылается на необходимость ухода за пожилыми родителями, страдающими рядом хронических заболеваний. Они также намерены просить Путина о помиловании дочери.

9 апреля Верховный суд Республики Башкортостан на два года увеличил срок наказания Чанышевой. В результате ее приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии.

В 2023 году женщину признали виновной по статьям о создании экстремистского сообщества и призывам к экстремизму. Также ее обвинили в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.

Ранее в Мурманской области арестовали журналиста Associated Press.