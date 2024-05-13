Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший координатор «Штаба Навального» попросила Путина о помиловании

RT: бывший координатор «Штаба Навального» из Уфы попросила Путина о помиловании

close
100%
lchanysheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Экс-координатор уфимского «Штаба Навального» (организация запрещена в России) Лилия Чанышева подала прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина. Об этом сообщает RT>.

В своем письме осужденная указала, что вышла из состава руководителей ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), а с 2021 года перестала заниматься общественно-политической деятельностью.

По ее словам, она выплатила штраф в 400 тысяч рублей. Чанышева отсидела 3,5 года и просит главу государства освободить ее от отбытия оставшегося срока. Она ссылается на необходимость ухода за пожилыми родителями, страдающими рядом хронических заболеваний. Они также намерены просить Путина о помиловании дочери.

9 апреля Верховный суд Республики Башкортостан на два года увеличил срок наказания Чанышевой. В результате ее приговорили к девяти годам и шести месяцам колонии.

В 2023 году женщину признали виновной по статьям о создании экстремистского сообщества и призывам к экстремизму. Также ее обвинили в создании некоммерческой организации (НКО), посягающей на права граждан.

Ранее в Мурманской области арестовали журналиста Associated Press.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами