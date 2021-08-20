Меркель приехала в Москву на переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Отмечается, что Меркель уже приехала в Александровский сад, где возложила венок у Могилы Неизвестного Солдата.

Ранее в Кремле раскрыли детали визита Меркель в Москву. На встрече подписание документов не планируется.

Переговоры политиков начнутся после 14.00 мск. Это будет последняя поездка Меркель в Москву в качестве канцлера Германии.

В предыдущий раз Владимир Путин и Ангела Меркель встречались в очном формате 19 января 2020 года в Берлине на международной конференции по Ливии.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что в ходе беседы планируется обсудить состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также рассмотреть ряд актуальных международных и региональных вопросов.

В правительстве Германии уточняли, что ситуация в Афганистане, вероятно, станет одной из центральных тем переговоров.