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Названы три цели конференции по Украине в Швейцарии

В Швейцарии заявили, что конференция по Украине не должна стать антироссийской

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Shutterstock

Швейцарская конференция по Украине не должна превратиться в антироссийское мероприятие. Об этом заявил директор Женевского центра политики безопасности (GCSP) Томас Гремингер, передает РИА Новости.

По словам эксперта, он видит три цели на этой конференции. Первая цель — создать платформу, охватывающую всех, чтобы представить все мирные планы в открытом контексте. Вторая — обсуждать три конкретные темы: гуманитарные вопросы, продовольственную и ядерную безопасность. Последнее, по мнению Гремингера, заключалось бы в том, чтобы позволить запустить долгосрочный процесс и определить следующий шаг.

«Эти три цели должны быть достигнуты, чтобы можно было говорить об успехе. Но, прежде всего, очень важно, чтобы эта конференция не превратилась в антироссийское мероприятие», — сказал он.

3 июня официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что участие ряда стран в конференции по Украине не означает, что они хотят добиться мирного урегулирования конфликта.

Саммит по урегулированию украинского конфликта без участия России пройдет с 15 по 16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. На встречу приглашены делегации более 160 стран. 80 из них подтвердили свое участие.

На встрече собираются обсуждать некоторые пункты из «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского: ядерную и продовольственную безопасности, обмен военнопленных в формате «всех на всех», возвращение украинских детей, которых вывезли в Россию.

Ранее были названы расходы Швейцарии на конференцию по Украине.

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