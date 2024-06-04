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Сильная магнитная буря уровня G3 накроет Землю

РАН: магнитная буря уровня G3 накроет Землю 4 июня

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Depositphotos

Во вторник, 4 июня, Землю ожидает сильнейшая магнитная буря уровня G3, вызванная небывалой солнечной активностью. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

По данным ученых, солнце за последние несколько дней выпустило целых пять вспышек уровня X. Наиболее опасной для нашей планеты была вспышка 29 мая, которая могла коснуться Земли 1 июня.

Ученые предупреждают: «Центр всплеска находится близко к линии Солнце — Земля, и плазменное облако направлено прямо к нашей планете. Предварительно, солнечные материалы достигнут орбиты Земли 4 июня, во вторник, с силой удара G3 (сильная буря)».

Воздействие такой бури не пройдет незамеченным. Метеозависимым людям рекомендуется избегать физических перегрузок, так как изменения в магнитном поле могут отрицательно повлиять на здоровье сердца и сосудов. Также важно ограничить использование телефонов и компьютеров, поскольку электромагнитные излучения могут вызвать головные боли и нарушения сна.

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