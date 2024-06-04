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В детский лагерь «Орленок» отправили систему подавления беспилотников

В детский лагерь «Орленок» отправили противодроновую систему РЭБ «Покров»

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Павел Лисицын/РИА Новости

Создатель системы радиоэлектронного подавления дронов «Покров» Вадим Цыганов заявил, что она передана Всероссийскому детскому центру «Орленок» для защиты детей от беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Цыганова, система «Покров» блокирует каналы управления и передачи видеосигналов беспилотников за счет генерации мощного электромагнитного импульса. Благодаря специальному герметичному корпусу устройства могут использоваться в уличных условиях.

«Покров» позволит обеспечить безопасность детей в «Орленке» во время проведения концертов, спортивных фестивалей и праздников. Система во время работы абсолютно безопасна для здоровья детей.

Накануне Дня защиты детей в «Орленок» был передан один комплект системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Поставка еще двух комплектов ожидается в ближайшее время.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладкой заявил, что на приграничной территории региона автобусы собираются оснастить средствами радиоэлектронной борьбы для защиты от украинских дронов.

Ранее в США заявили, что РФ обладает лучшими системами РЭБ в мире.

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