Китайский зонд взлетел с Луны с грунтом, который впервые собрали с обратной стороны

Зонд китайской автоматической межпланетной станции «Чанъэ-6», который впервые в истории собрал образцы грунта с обратной стороны Луны, взлетел с ее поверхности. Об этом сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на Китайское национальное космическое управление.

«Во вторник утром с поверхности Луны взлетел китайский зонд «Чанъэ-6» с образцами грунта, которые впервые в человеческой истории были собраны с обратной стороны естественного спутника Земли», — говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что взлетный модуль вышел на заданную орбиту вокруг Луны.

Зонд совершил посадку на поверхности Луны в бассейне Южный полюс — Эйткен 2 июня. Китайское национальное космическое управление рассказало, что при посадке он использовал лазерное 3D-сканирование для выбора наиболее подходящего места. Перед посадкой двигатель был выключен, и зонд в состоянии свободного падения успешно сел.

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