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Союзников Украины призвали подумать о последствиях передачи ей дальнобойного оружия

Гаврилов: Запад должен думать о последствиях передачи Киеву дальнобойного оружия

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Aaron Favila/AP

Союзники Украины должны подумать о последствиях передачи стране дальнобойных вооружений. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью газете «Известия».

Военное руководство России будет решать, как отвечать на возможные удары в глубину территории страны, отметил он, отвечая на вопрос о реакции Москвы на подобное.

Дипломат напомнил, что о последствиях ударов по РФ высказался президент РФ Владимир Путин, который предупредил западных политиков о том, «что они компактно заселены».

По его словам, «всему есть предел», поэтому западные политики должны задуматься, прежде чем передавать подобное вооружение Украине.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что США разрешили Украине только точечное и ограниченное применение американского оружия по объектам на российской территории для срыва атак войск РФ.

Ранее в Белом доме рассказали о понимании Украиной указания по ограничениям на удары по РФ.

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