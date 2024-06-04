Байден назвал Трампа преступником

Президент США Джо Байден назвал своего главного политического оппонента Дональда Трампа осужденным преступником, который участвует в предвыборной гонке, опасаясь лишиться свободы. Об этом он заявил на встрече со сторонниками в штате Коннектикут, передает ТАСС.

«Впервые в американской истории бывший президент, являющийся осужденным преступником, претендует на пост президента», — заявил Байден. Как полагает глава государства, тот факт, что Трамп потерпел поражение на президентских выборах 2020 года, «буквально сводит его с ума».

В заготовленном тексте выступления действующего американского лидера также подчеркивается: «В ходе кампании Трамп ясно давал понять, что он баллотируется ради мести. Теперь, после признания его виновным в уголовном преступлении, ясно, что он беспокоится за сохранение свободы».

В конце мая присяжные признали Дональда Трампа виновным в фальсификации документов для сокрытия выплат за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс. Окончательный приговор суд вынесет 11 июля. Максимальное наказание по данному обвинению — более 130 лет тюрьмы. Сам политик свою вину отрицает, считая дело политически мотивированным. Как приговор скажется на участии Трампа в президентской гонке и что думают о происходящем в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о готовности к тюремному сроку.