Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Госдеп не стал комментировать отказ Риттеру в выезде из США

В Госдепе не могут комментировать статус паспорта экс-разведчика Риттера

close
100%
Андрей Бортко/РИА Новости

В Государственном департаменте Соединенных Штатов на фоне информации о препятствовании поездке бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Россию заявили, что не могут комментировать статус паспорта гражданина США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в Госдепе.

До этого Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Турцию, откуда он собирался отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка в Стамбул, офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Экс-разведчик также добавил, что Государственный департамент США боится его участия в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами