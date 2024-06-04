Госдеп не стал комментировать отказ Риттеру в выезде из США

В Государственном департаменте Соединенных Штатов на фоне информации о препятствовании поездке бывшего американского разведчика Скотта Риттера в Россию заявили, что не могут комментировать статус паспорта гражданина США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем комментировать статус паспорта частного гражданина США», — заявили в Госдепе.

До этого Риттер заявил, что таможенники США изъяли его паспорт при посадке в самолет, не дав вылететь в Турцию, откуда он собирался отправиться в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он пояснил, что когда садился на рейс, вылетающий из Нью-Йорка в Стамбул, офицеры таможенно-пограничной службы изъяли его паспорт. Экс-разведчик также добавил, что Государственный департамент США боится его участия в ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня 2024 года. Эксперты и политики обсудят широкий круг вопросов: развитие международных экономических отношений и технологической трансформации, социальное развитие, жизнь современного общества и т.д. При этом главной темой 27-го форума названа «Основа многополярности — формирование новых центров роста».

Ранее Захарова раскритиковала власти США за изъятие паспорта у Риттера.