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Опубликованы кадры отстойника уничтоженных американских бронемашин ВСУ

В сети появились кадры отстойника уничтоженных американских бронемашин ВСУ

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US Army

В интернете появились видеокадры с большим количеством уничтоженных на Украине американских бронеавтомобилей. Соответствующий ролик был опубликован ресурсом Lostarmour.

На кадрах виден отстойник в тылу Вооруженных сил Украины (ВСУ) с десятками уничтоженных бронемашин International MaxxPro.

Lostarmour отметил, что основные потери подобных бронеавтомобилей пришлись на контрнаступление украинской армии в 2023 году. В общей сложности Вашингтон поставил Киеву США сотни бронемашин такого типа.

До этого сообщалось, что министерство обороны США заключило контракт на сумму в $1,9 млрд с американской военно-промышленной компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

4 июня сообщалось, что Швеция намерена передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) два самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО).

Ранее сообщалось, что Россия будет сбивать истребители F-16 над территорией Украины.

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