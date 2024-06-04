Sun: Леди Гага ждет первенца

Папарацци рассекретили беременность Леди Гаги. Об этом выпустило материал издание «The Sun».
Известную американскую певицу и актрису с большим животом сняли на свадьбе ее сестры Натали Джерманотты в Йорке (штат Мэн).
38-летняя артистка пришла на торжество в облегающем черном мини-платье.
Наряд обтягивал ее большой живот, который говорит о беременности. Издание пишет, что поп-звезда ждет первенца.
Певица была на ужине вместе со своим бойфрендом Майклом Полански. Пара вместе уже четыре года. На пальце артистки заметили массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.
До этого Леди Гага была занята на съемках фильма «Джокер: Безумие на двоих». Лента выйдет на экраны 2 октября.
На текущий момент, по заявлению самой певицы, она полностью сосредоточилась на работе над новым альбомом.
В мае Леди Гагу видели на премьере ее фильма-концерта «Gaga Chromatica Ball», вышедшего на канале HBO. На красной дорожке журналисты отметили, что артистка поправилась.
Возлюбленный Гаги Полански — 46 летний финансовый предприниматель, он возглавляет компанию«Parker Group».
Пара познакомилась на вечеринке, а через пару месяцев артистка объявила в социальных сетях, что они вместе.
Ранее в сети обсуждали возможную беременность Леди Гаги.