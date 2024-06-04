В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Город Белгород и Белгородский район — ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности»», — написал Гладков.

Поздно вечером 3 июня Минобороны России сообщало, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины и один в 23:10 мск.

До этого ведомство сообщало, что российские средства ПВО уничтожили шесть реактивных снарядов РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области.

Помимо этого, в понедельник из-за атаки ВСУ был поврежден газопровод в селе Грузское под Белгородом.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.