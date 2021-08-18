Трамп сравнил расходы США на операцию в Афганистане с военным бюджетом России

Бывший президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News сравнил годовые расходы страны на операцию в Афганистане с военным бюджетом России.

«Мы тратили $42 млрд в год. <...> Я так понимаю, Россия тратит $50 млрд в год на всю армию, а мы $42 млрд», — сказал Трамп, подчеркнув, что это продолжало происходить из года в год и при этом ничего не принесло США взамен.

В 2020 году США и «Талибан (организация запрещена в России)» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

15 августа движение «Талибан» объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию. Талибы уже заявили, что считают войну завершенной, а власть, с точки зрения боевиков, полностью перешла в их руки.