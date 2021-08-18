США и Британия договорились провести виртуальный саммит G7 по Афганистану

Президент Соединенных Штатов Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились провести виртуальный саммит G7 с целью обсудить подход к ситуации в Афганистане. Об этом сообщает Белый дом/

Накануне Джонсон и Байден провели телефонные переговоры.

«Они высоко оценили храбрость и профессионализм своего военного и гражданского персонала, который плечом к плечу трудится в Кабуле над эвакуацией своих граждан и граждан Афганистана, которые участвовали в военных действиях», — говорится в сообщении Белого дома.

Стороны также обсудили необходимость продолжения тесной координации между союзниками в отношении Афганистана в будущем, в том числе возможности предоставления помощи и поддержки беженцам.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Его представители взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле, в своем обращении они призвали граждан к спокойствию. В Кабуле тысячи людей укрылись в аэропорту, пытаясь выбраться из страны. Несколько человек погибли — из-за давки или пытаясь улететь на шасси самолетов американских ВВС.

Ранее граждане Афганистана рассказали «Газете.Ru» об обстановке в стране