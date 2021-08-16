Президент Афганистана бежал из страны, набив вертолет деньгами

Президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны, набив деньгами вертолет, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Кабуле.

«[Что касается] причин развала режима, то их характеризует то, как Гани убегал из страны. Четыре автомобиля были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет. Не все поместилось, и часть этих денег осталась лежать на летном поле», — рассказали в диппредставительстве.

Ранее директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов выразил надежду, что сбежавшее правительство не увезло все деньги из государственного бюджета.

15 августа президент Афганистана согласился уйти в отставку после того, как радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило о контроле над страной. Сообщалось, что Гани вылетел из Кабула в Таджикистан, позже он отправится в третью страну из соображений безопасности. Позже в Душанбе опровергли информацию, что глава Афганистана прилетал в республику.