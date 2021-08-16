Стали известны результаты жеребьевки перед выборами в Госдуму

Первой в бюллетене на выборах в Госдуму РФ будет стоять КПРФ, сообщает ТАСС со ссылкой на результате жеребьевки, которая проходит в Центризбиркоме России.

«Жребий тянул секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко, он вытянул из лототрона шар с номером один», — говорится в сообщении.

Следом за ней будут стоять партия «Зеленые» и ЛДПР. Далее последуют партия «Новые люди», «Единая Россия» и «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

На седьмом месте будет стоять «Яблоко», за которой последуют Партия роста, Российская партия свободы и справедливости (РПСС), «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Зеленая альтернатива», «Родина» и Партия пенсионеров.

«Многие партии, конечно, придают большое значение месту, которое им достанется в бюллетене. Хотя, на наш взгляд, итоги голосования зависят от той работы, которую каждая партия, каждый кандидат проводят как в межвыборный период, так и в ходе избирательной кампании», — отметила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Участники дистанционного онлайн-голосования в Москве смогут стать обладателями 100 машин и 20 квартир.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.