Движение «Талибан*» захватило все районы Кабула

Движение «Талибан (организация запрещена в России)» контролирует все районы столицы Афганистана Кабул. Об этом сообщает телеканал Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

По его словам, скоро начнется ночное патрулирование города.

Ранее сообщалось, что движение «Талибан» намерено объявить о создании Исламского Эмирата Афганистана из президентского дворца.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну и вылетел в Таджикистан.

Боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Сейчас они ведут переговоры о мирной передаче власти и формируют временное правительство.

Талибы заявили, что в Афганистане под властью радикального движения «Талибан» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее, заявил представитель талибов. Женщинам придется носить хиджаб, но им также будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель Сухаль Шахин.